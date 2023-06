A Padova nasce il nuovo centro culturale Du 30

(ANSA) - PADOVA, 01 GIU - La giunta comunale di Padova ha approvato il progetto definitivo di Du 30; nasce così all'Arcella il nuovo grande centro culturale della città in Piazza Azzurri d'Italia. Cantieri al via a gennaio 2024 Il progetto definitivo prevede un investimento di 7 milioni di euro, tutti provenienti da fondi Pnrr. Il progetto esecutivo sarà pronto entro settembre e immediatamente messo in gara in modo da poter aggiudicare i lavori entro il 31 dicembre. I cantieri inizieranno immediatamente dopo e il nuovo edificio sarà completato nel termine massimo di 20 mesi.

La nuova costruzione che prevede che l'edificio sia sollevato da terra in modo da ricavare un grande spazio coperto che si va ad aggiungere a Piazza Azzurri d'Italia. Complessivamente saranno ricavati locali per una superficie di circa 1300 metri quadrati. A livello suolo troveranno spazio una sala polivalente da 100 posti e il bar ristorante. Al primo piano si svilupperanno gli spazi espositivi e la grande biblioteca da per una superficie di circa 600 metri quadrati ai quali si aggiungeranno alcuni locali in appoggio alle attività che lì saranno svolte. Al secondo piano invece si svilupperà una ampia terrazza, gli alloggi dedicati alle residente artistiche, e uno spazio eventi, mentre la "torretta" ospiterà al terzo e quarto i nove alloggi da 45 metri quadrati desinati alla residenza sociale. (ANSA).