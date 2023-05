Missione 'Hope Ukraine' il 2 giugno a Kiev

(ANSA) - PADOVA, 26 MAG - Celebreranno simbolicamente la festa della Repubblica, 2 giugno, a Kiev gli imprenditori e i volontari italiani che nei prossimi giorni partiranno per una missione umanitaria nelle principali città dell'Ucraina, durante la quale incontreranno numerosi sindaci del paese in guerra per raccogliere liste di beni necessari e visitare ospedali, rifugi, orfanotrofi, case di cura, centri di riabilitazione e scuole.

Il progetto, "Hope brave to Rebuilt', nasce dalla Fondazione Hope Ukraine, creata dal console onorario in Veneto Marco Toson, poco dopo lo scoppio del conflitto. Si tratta di una organizzazione che conta nel paese 23 tra uffici e magazzini, e ha stretto collaborazioni con ben 540 sindaci ucraini, dando sostegno diretto a 50 ospedali pediatrici.

La missione, cui prenderà parte anche un gruppo di imprenditori, si concluderà il 2 giugno proprio a Kiev, in una sorta di gemellaggio civile tra Italia e Ucraina. L'obiettivo, spiega la Fondazione, è ricostruire le vite delle persone colpite dalla guerra, ripristinando le zone danneggiate, ed effettuando, grazie ad una rete di oltre 2.000 volontari, un monitoraggio degli edifici danneggiati o distrutti. (ANSA).