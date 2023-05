Il Tour della Salute arriva in Veneto, a Bassano del Grappa

Fa tappa in Veneto, a Bassano del Grappa, il Tour della Salute, l'evento itinerante giunto alla quinta edizione che quest'anno percorrerà per la prima volta l'intera penisola: 20 piazze italiane, una per ogni Regione, nelle quali si avrà la possibilità di sottoporsi a consulti medici gratuiti. La tappa si terrà sabato 27 e domenica 28 maggio, in Viale delle Fosse, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. La manifestazione, promossa da Asc Attività Sportive Confederate, con il supporto non condizionato di Eg Stada Group, ha l'obiettivo di sensibilizzare sull'importanza della prevenzione e di uno stile di vita sano. Nel prossimo week-end il centro di Bassano del Grappa si trasformerà in un villaggio dello sport e della salute, all'interno del quale, oltre ai controlli di tipo sanitario, si svolgeran arti marziali, hip hop, danza moderna, caraibica e orientale.Nella Screen Station, attrezzata con 6 ambulatori, sarà possibile sottoporsi a controlli gratuiti e consulti medici, di tipo cardiologico, dermatologico, nutrizionale e reumatologico, curati esperti delle principali società scientifiche. In particolare saranno offerti consigli su prevenzione e gestione di patologie, ma anche su corretta alimentazione e attività fisica. Nelle precedenti edizioni del Tour ciò ha consentito di rilevare diversi casi di persone ignare, alle prese con problemi di salute, che hanno scongiurato conseguenze potenzialmente gravi.

Vi è poi lo Sportello d'Ascolto, che si pone l'obiettivo di rispondere all'incremento di disturbi psicologici registrati nelle fasi pandemica e post-pandemica: anche in questo caso si potrà ottenere un consulto gratuito da parte di specialisti aderenti alla Federazione Italiana Psicologi. Tra le novità di quest'anno, uno sportello all'interno del quale opereranno veterinari che forniranno consigli utili a riconoscere i fattori di rischio riguardanti i propri animali da affezione. Il Palco-ledwall, che affiancherà la Screen Station, è invece destinato ad ospitare attività motorie, sportive e aggregative.

Vi saranno anche momenti formativi, sulle manovre di disostruzione delle vie aeree e le tecniche di rianimazione cardiopolmonare. "Questa quinta edizione del Tour - rileva Luca Stevanato, presidente di Asc - sta generando un entusiasmo contagioso". (ANSA).