Nuovo sito per Pasqua Vini con un occhio ai millenial

(ANSA) - VERONA, 25 MAG - Una nuova piattaforma progettata per condividere, informare e emozionare: si tratta di pasqua.it, un insieme di esperienza, formazione e intrattenimento intorno al mondo valoriale e ai progetti vitivinicoli di Pasqua Vini. La nuova piattaforma, sfruttando la più evoluta tecnologia, traduce in formato digitale i valori e i codici espressivi che contraddistinguono la filosofia della cantina veronese.

Come dimostrano i risultati emersi dalla ricerca commissionata dall'azienda scaligera all'agenzia internazionale Toluna, per i Millennial e Gen Z di Italia, Regno Unito e Stati Uniti (target su cui la famiglia Pasqua continua a investire con i propri progetti) il web resta la piattaforma principale per informarsi, scoprire novità e confrontarsi con i brand che più incontrano le proprie attitudini. E, soprattutto per i giovani d'oltreoceano, il vino occupa un ruolo di primissimo piano sui motori di ricerca.

Spiega Riccardo Pasqua, amministratore delegato di Pasqua Vini: "il nuovo sito è stato un investimento, sia per l'impegno del team interno che si è dedicato al progetto sia in termini finanziari, importante del nostro budget annuale. Ma era imprescindibile avere un gate digitale di accesso al mondo Pasqua che valorizzasse adeguatamente la qualità dei nostri vini. L'ecosistema digitale che abbiamo costruito in questi anni, formato da 10 diverse piattaforme social per cui sviluppiamo 6 diversi piani editoriali, oggi si arricchisce del nuovo sito che rappresenta un touch point fondamentale per tutti i nostri partner e clienti finali". (ANSA).