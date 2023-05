Baby pianista in geriatria al Ca' Foncello di Treviso

(ANSA) - TREVISO, 25 MAG - Un pianista di soli 9 anni suona per i degenti della geriatria, i loro familiari e per il personale sanitario del reparto: accade lunedì 29 maggio alle 16 all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Il baby pianista è Antonio Pavan, suona da quando aveva solo quattro anni e già a cinque ha vinto i primi concorsi. Ad oggi vanta quindici vittorie, numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali e due incisioni discografiche. Il prossimo 24 giugno suonerà a Parigi come vincitore del Concorso internazionale "La Note Céleste".

Il concerto prevede l'esecuzione di brani di Bach, Chopin, Gulda, Clementi e vedrà coinvolti, oltre al reparto di geriatria, anche le vicine unità operative di medicina. L'idea è che la musica, attraversando i corridoi, raggiunga i pazienti che non possono alzarsi dal letto. "Antonio suonerà un pianoforte che ci è stato donato da Walter Bertin, della Lbm Holding - commenta il direttore generale, Francesco Benazzi -.

Lo useremo proprio così, iniziando dalla geriatria, per dare un ulteriore segnale di attenzione a tutti i nostri pazienti partendo da quelli più fragili, gli anziani". Far sì che i bambini possano suonare per gli anziani e domani gli anziani possano leggere le fiabe ai più piccoli "contribuisce a rendere l'ospedale - sottolinea - un luogo nel quale l'arte può regalare un tempo sospeso, di momentanea serenità, anche in persone che soffrono". (ANSA).