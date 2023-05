A Vicenza testa a testa Possamai-Rucco, a Treviso domina Conte

Si profila un testa a testa a Vicenza tra il sindaco uscente, Francesco Rucco, e lo sfidante di centrosinistra Giacomo Possamai, con gli altri contendenti che al momento non riuscirebbero nemmeno a entrare al Consiglio comunale.

A oltre il 20% dello scrutinio, Possamai è in testa con il 48,53% delle preferenze, seguito da Rucco con il 42,48%. Tutti gli altri candidati sindaco sono sotto al 2,5%.

Non c'è gara invece a Treviso tra il sindaco leghista uscente Mario Conte, che a poco meno del 20% dello scrutinio sopravanza gli altri candidati con il 64,78% delle preferenze. Staccato nettamente, con il 27,35%, è Giorgio De Nardi, imprenditore candidato dal centrosinistra, più lontani gli altri.

Conte vince soprattutto per la lista civica che porta il suo nome, che è il primo partito con il 30,5% delle preferenze, la Lega seconda con il 16,72%. Terzo è il Pd con il 15%, e quarto Fratelli d'Italia con il 12,4%. (ANSA).



Agenzia ANSA Comunali, in Veneto l'affluenza definitiva è al 54,53% - Veneto E' molto bassa, al 54,53% dei votanti, l'affluenza ai seggi per le elezioni comunali in Veneto, rispetto a un dato nazionale del 59%, secondo le rilevazioni del Ministero dell'Interno. (ANSA)