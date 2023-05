Comunali, in Veneto l'affluenza definitiva è al 54,53%

E' molto bassa, al 54,53% dei votanti, l'affluenza definitiva ai seggi per le elezioni comunali in Veneto, rispetto a un dato nazionale del 59%, secondo le rilevazioni del Ministero dell'Interno. Alle precedenti elezioni comunali aveva votato nei Coimuni interessati il 57,01%

Per quanto riguarda i due capoluoghi di provincia, a Vicenza l'affluenza definitiva è al 54,14%. A Treviso il dato definitivo è del 52,14%.