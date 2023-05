Venezia, contributo d'accesso dal 2024 "per giorni critici"

(ANSA) - VENEZIA, 12 MAG - Il contributo di accesso per Venezia verrà introdotto dal 2024 "e solo per alcuni giorni del calendario, quindici o venti, che riteniamo particolarmente difficili e che rappresenteranno anche un periodo di prova".

L'annuncio del sindaco Luigi Brugnaro in vista della discussione sul regolamento del 'ticket' in commissione e poi al Consiglio comunale.

"Misureremo i dati storici di quest'anno - ha aggiunto Brugnaro - e li useremo per regolarci nel 2024. Ci sarà una prenotazione, ci sarà chi avrà il diritto di entrare a Venezia gratis e alla fine vedremo se il sistema funzionerà. Ma prima di iniziare vogliamo fare le cose per bene e per questo non abbiamo nessuna fretta, perché non vogliamo provocare danni a nessuno.

Stiamo vagliando tutte le osservazioni che ci sono pervenute dopo l'avviso pubblico, in modo che nessuno possa dire che non sapeva e sulla base di queste il Consiglio presenterà una proposta entro l'estate".

Per l'elaborazione partecipata del regolamento sul contributo d'accesso - istituito con la Legge di bilancio 2019 - è stata aperta da dicembre a gennaio una piattaforma pubblica sul sito del Comune di Venezia. (ANSA).