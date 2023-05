Riprende il volo Venezia-Atlanta di Delta Air Lines

(ANSA) - VENEZIA, 05 MAG - Una seconda destinazione Delta negli Stati Uniti per l'aeroporto Marco Polo di Venezia: dall' 8 maggio il capoluogo veneto sarà collegato con un volo diretto giornaliero anche ad Atlanta, importante metropoli del sud-est degli USA e hub principale di Delta.

Il collegamento si aggiunge a quello della stessa compagnia per New York, operativo dallo scorso 12 marzo. Una volta giunti negli Stati Uniti con i voli Delta, entrambi operati in collaborazione con i partner di joint venture Air France Klm, i passeggeri italiani possono decidere di proseguire il loro viaggio verso circa 200 destinazioni negli Usa, nei Caraibi e oltre.

Questo l'operativo del volo: partenza da Venezia alle 11:35 con arrivo ad Atlanta alle 6:15, tratta giornaliera giornaliera effettuata con B763; rientro da Atlanta alle 19:40 con atterraggio a Venezia alle 11:15. (ANSA).