Essilux annuncia partnership esclusiva con Roger Federer

EssilorLuxottica e Roger Federer hanno siglato un accordo di licenza esclusiva per il design, la produzione e la distribuzione a livello globale di occhiali a marchio Roger Federer e Oliver Peoples.

Lo rende noto un comunicato di EssilorLuxottica, nel quale si specifica che la prima collezione, sviluppata sotto la direzione artistica di Roger Federer e Oliver Peoples, verrà lanciata nella primavera del 2024.

"Roger Federer è un atleta leggendario, un imprenditore appassionato e una vera e propria personalità nel mondo della moda e del lifestyle", commenta Francesco Milleri, presidente e amministratore delegato di EssilorLuxottica, aggiungendo che "condividiamo gli stessi valori e siamo certi che la sua notorietà e influenza a livello globale lo rendano il partner perfetto per noi e per il marchio Oliver Peoples".

Roger Federer è "entusiasta di collaborare con Oliver Peoples. Da anni sono fan del marchio e ne ho sempre apprezzato la straordinaria artigianalità unita al design elegante e senza tempo. Ci siamo trovati sin da subito in grande sintonia nel modo di affrontare il nostro lavoro e per questo il brand rappresenta un partner perfetto per la mia prima collezione di occhiali RF nel 2024", conclude Federer. (ANSA).