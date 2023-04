Covid: contagi in calo in Veneto, ieri 230 nuovi positivi

(ANSA) - VENEZIA, 02 APR - Sono stati in calo i nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore in Veneto, 230, contro i 425 del giorno prima. Si registrano però 10 vittime. Lo riferisce il bollettino della Regione. Le infezioni dall'inizio della pandemia salgono a 2.707.759, i decessi a 16..756.

In miglioramento a situazione clinica, con 805 pazienti in area medica (- 18), e 23 in terapia intensiva (-5). (ANSA).