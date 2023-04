Poliziotti indagati a Padova, controdenuncia verso vittima

(ANSA) - PADOVA, 01 APR - Quattro agenti sono stati indagati a Padova dopo che i familiari di un 17enne li hanno denunciati per aver picchiato il figlio. Nel contempo la Questura ha contro-denunciato il minore per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Secondo la ricostruzione della Questura, la sera del 16 dicembre 2022, i poliziotti della Squadra Mobile euganea avevano notato in strada il ragazzo avvicinare un coetaneo e, dopo un brevissimo contatto, allontanarsi entrambi in direzioni opposte.

Un comportamento sospetto che ha portato gli agenti a fare un controllo sui due ragazzi. Mentre uno dei due ha mostrato i documenti, l'altro, un 17enne, ha tentato di fuggire spingendo violentemente uno dei poliziotti , che è caduto a terra, riportando contusioni e una frattura dello scafoide, con prognosi di 40 giorni. Un altro agente aveva riportato traumi contusivi con una prognosi di giorni 3. Al minore, ricorso alle cure mediche, era stata riconosciuta una prognosi di 5 giorni.

La perquisizione sul minorenne aveva dato esito negativo: il 17enne, alterato. aveva giustificato la reazione affermando di non aver creduto che si trattasse di un controllo di polizia, malgrado per tre volte gli fosse stato mostrato il tesserino di riconoscimento. Al termine il ragazzo era stato denunciato e, come disposto dal pm, riaffidato ai genitori. Questi ultimi hanno quindi denunciato i poliziotti, che sono indagati per lesioni volontarie, abuso d'ufficio, calunnia e falso ideologico. (ANSA).