Gardaland apre stagione nel segno di Jumanji The Labyrinth

Gardaland inaugura la stagione 2023 confermando anche quest'anno la voglia di rinnovarsi. Colorati fuochi d'artificio e, per restare in tema, un simbolico "taglio della liana" hanno segnato l'apertura ufficiale della nuova attrazione, Jumanji The Labyrinth, situata nel cuore del Parco e aperta in maniera continuativa per tutta la stagione. La nuova attrazione, ispirata alla serie cinematografica campione d'incassi di Sony Pictures Entertainment, propone un'esperienza immersiva caratterizzata da una storia che farà dell'astuzia di ciascuno il fattore predominante del successo, rendendo gli ospiti i veri protagonisti, artefici della propria personale esperienza all'interno del labirinto, formato da oltre 2.000 piante vere all'interno del quale si nascondono deviazioni, bivi, vicoli ciechi ed effetti a sorpresa. Arrivati nel cuore del labirinto, i visitatori troveranno di fronte a sé le iconiche statue del film: un giaguaro, una scimmia, un elefante ed un coccodrillo alte 180 cm a fare da protezione alla sacra gemma, per arrivare poi al maestoso Tempio dell'Elefante: unica via di uscita che consente - idealmente - di riportare l'acqua nel regno di Jumanji.

"Attualmente - ha osservato Sabrina De Carvalho, ad di Gardaland - il 75% dei Visitatori nel Parco proviene da tutta Italia ma stanno tornando gradualmente anche i turisti stranieri con una predominanza di ospiti provenienti da Germania, Austria Olanda e Svizzera cui si aggiungono gruppi organizzati provenienti soprattutto da Est Europa e Israele". (ANSA).