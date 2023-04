Covid: Veneto, 476 nuovi contagi e 9 decessi in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 01 APR - Sono stati 476 i nuovi contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore (425 quelli di ieri). Si registrano anche 9 vittime. Lo riferisce il bollettino della Regione. I totali, dall'inizio della pandemia, si aggiornano a 2707.529 per quanto riguarda le infezioni e 16.755 quello dei decessi. Scendono i numeri dei malati ricoverati in ospedale: i pazienti Covid in area non critica sono 801 (-22), quelli in terapia intensiva, 24 (-4). (ANSA).