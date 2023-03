Stalkerizzava da mesi l'ex compagna, arrestato dalla Polizia

(ANSA) - TREVISO, 29 MAR - La Polizia di Stato di Treviso ha arrestato e tradotto in carcere, su indicazione dell'Autorità giudiziaria italiana su richiesta di quelli del Paese d'origine, un cittadino romeno accusato di stalking ai danni dell'ex compagna. Un atteggiamento che lo ha visto per mesi protagonista di continui appostamenti, pedinamenti, minacce reiterate di morte rivolte anche alla figlia minore della donna seguite da ripetuti messaggi e chiamate minatorie.

L'apice delle condotte dall'uomo sono state raggiunto la notte tra il 17 e il 18 febbraio, quando questi ha dato fuoco all'autovettura in uso all'ex compagna, autovettura parcheggiata sotto casa di quest'ultima.

Gli accertamenti della Polizia hanno portato al ritrovamento di una tanica di benzina e un coltello, che l'uomo - dopo aver provocato l'incendio - aveva occultato in un vicino casolare. Da questi oggetti gli agenti sono risaliti all'arrestato che nel tentativo di nascondersi aveva ricorso all'aiuto di una rete di amicizie. (ANSA).