Weekend di Pasqua, a Venezia attese 550mila presenze

A Venezia sono attesi per il weekend di Pasqua 550 mila visitatori, che segneranno l'inizio della stagione turistica estiva. La stima è stata diffusa oggi da Confesercenti Metropolitana di Venezia-Rovigo.

Gli ospiti attesi sono prevalentemente italiani (74% delle presenze), che oltre alle destinazioni storiche di Venezia e Chioggia sono interessati al mare e ai parchi tematici del litorale. Tra gli stranieri, le richieste di prenotazioni arrivano soprattutto dai turisti tedeschi, svizzeri, austriaci, francesi e britannici, statunitensi e asiatici.

"Secondo le nostre stime - commenta Emiliano Biraku, vicepresidente di Confesercenti Metropolitana - le richieste di informazioni e di prenotazioni sono alte e se molti sono in attesa anche delle previsioni meteo per scegliere last minute, in tanti hanno già iniziato a chiedere informazioni. A Venezia si registra già una crescita delle prenotazioni che ora è del +23% rispetto all'anno scorso".

Per alberghi, ristoranti e pubblici esercizi l'occupazione definitiva sarà chiara più a ridosso delle feste; il tasso di occupabilità delle strutture è già all'85%, il che fa presagire un tutto esaurito dal 6 al 10 aprile, anche in concomitanza di grandi eventi culturali come l'apertura della mostra di Carpaccio. (ANSA).