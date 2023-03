Piazza Loggia: Mantovano, governo si costituirà parte civile

(ANSA) - MILANO, 23 MAR - "La Presidenza del Consiglio non ha ricevuto nessun avviso riguardante la fissazione dell'udienza preliminare del processo a carico di Roberto Zorzi e Marco Toffaloni, imputati per la strage di piazza della Loggia Brescia. Per questo, l'Avvocatura dello Stato, su mandato della stessa Presidenza del Consiglio, chiederà al gup di Brescia la rimessione in termini ai fini della costituzione di parte civile, che seguirà non appena la rimessione sarà concessa".

È quanto ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano dopo l'apertura dell'udienza preliminare per Roberto Zorzi per il quale la Procura di Brescia chiede il rinvio a giudizio per concorso nella strage che il 28 maggio del 1974 causò otto morti e oltre 100 feriti nel corso di una manifestazione antifascista. (ANSA).

