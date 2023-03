Progetti condivisi fra Veneto e Trentino contro la siccità

(ANSA) - VENEZIA, 20 MAR - La Regione Veneto e la Provincia di Trento uniscono le forze per affrontare progettualmente l'emergenza siccità. I tecnici della due amministrazioni, spiega una nota congiunta, da settimane stanno lavorando congiuntamente per una gestione più efficiente delle risorse idriche. Quello dell'Adige, che nasce in Trentino e poi sfocia nell'Adriatico, è infatti il maggior bacino di approvigginamento anche del Veneto.

"Tempi difficili, come questo - spiega il presidente Luca Zaia - impongono di affrontare i macro-problemi sviluppando la massima sinergia fra territori: l'acqua non conosce confini e con il presidente Fugatti conveniamo che serva la massima condivisione di dati, analisi, soluzioni tecnico-scientifiche, alcune settimane per affrontare la gestione congiunta della risorsa idrica". "Siamo in attesa - prosegue - anche del lavoro impostato dal governo, attendendo le indicazioni che potranno emergere domani dalla cabina di regia voluta dall'esecutivo sul tema siccità, che basa sul dialogo con i territori una parte importante delle proprie competenze".

"I tecnici del Trentino e Veneto - sottolinea Fugatti - sono al lavoro da alcune settimane per affrontare la gestione congiunta della risorsa idrica: attendiamo anche dal governo un piano nazionale di investimenti sugli acquedotti perché se le condutture vengono sistemate viene a mancare meno acqua per i tutti i territori. Il Trentino ha sempre dato acqua alle regioni vicine e non nega la solidarietà al Veneto". (ANSA).