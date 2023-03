Covid: Gimbe, in Veneto diminuiscono i nuovi casi

(ANSA) - VENEZIA, 20 MAR - Nella settimana dal 10 al 16 marzo il Veneto ha registrato un miglioramento dell'incidenza del Covid per 100.000 abitanti (70,9) e ha evidenziato una diminuzione dei nuovi casi (-5,1%) rispetto alla settimana precedente. E' quanto emerge dal monitoraggio del Coronavirus effettuato da Gimbe. Sono sopra media nazionale i posti letto in area medica (4,9%) mentre sono sotto media nazionale i posti letto in terapia intensiva (0,9%) occupati da pazienti positivi.

