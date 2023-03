Covid: Veneto, 505 nuovi casi e un morto in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 18 MAR - Sono 505 i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto contro i 478 del giorno prima, che portano il totale ufficiale dei contagi a 2.700.815. Il Bollettino regionale registra anche una vittima, per un totale di 16.715.

Continua la crescita dei positivi attuali, che sono 17.905, +321 rispetto alle 24 ore precedenti. Calano i ricoveri nei reparti non critici ora 854 (-14) e 25 nelle terapie intensive (-3).

