Sci paralimpico, 2 vittorie azzurre chiudono finali cdm a Cortina

Due vittorie, e un terzo posto, per gli sciatori paralimpici nella terza e conclusiva giornata delle Finali della Coppa del mondo di Cortina d'Ampezzo, nelle gare di slalom che si sono disputate sulla pista Olympia delle Tofane. Vittoria per René De Silvestro, azzurro di San Vito di Cadore (Belluno) vincitore tra i Sitting, precedendo di 1"43 il norvegese Jesper Pedersen e di 2"94 il francese Victor Pierrel. L'altra vittoria porta la firma del trentino Giacomo Bertagnolli che, categoria Visual Impaired, insieme alla guida Andrea Ravelli ha preceduto il francese Hyacinthe Deleplace e il tedesco Alexander Rauen. Sul terzo gradino del podio è salito il lombardo Federico Pelizzari che, nella categoria Standing, è stato preceduto dai francesi Arthur Bauchet e Jules Segers.

Si è così conclusa, con tre giorni di gare, una settimana di grande lavoro di squadra da parte dei partner e dello staff di Fondazione Cortina, che ha accolto 100 atleti di 25 nazionalità per oltre 2.000 persone coinvolte tra squadre, ospiti, tifosi e staff. Nei giorni delle gare oltre 300 ragazzi delle scuole del territorio bellunese hanno osservato le gare dal parterre della Finish Area di Rumerlo.

Per il presidente del Coni, Giovanni Malagò, "le Olimpiadi e le Paralimpiadi organizzate in casa comportano oneri ma anche l'onore delle qualificazioni di diritto, che permetteranno un ulteriore stimolo in vista dell'appuntamento del 2026. Oggi serve mettere in condizione i ragazzi e le ragazze di avere a disposizione strutture adeguate per i loro allenamenti, mettere in comune investimenti e costi di gestione delle strutture può essere quella risposta eccellente che possiamo dare agli atleti di oggi e ai campioni domani". (ANSA).