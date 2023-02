Pnrr: a Jesolo interventi sul digitale per 400mila euro

(ANSA) - VENEZIA, 23 FEB - La rivoluzione digitale del Comune di Jesolo ha inizio anche con i fondi del Pnrr per un investimento di 400mila euro. Dopo l'approvazione del piano triennale per la transizione al digitale dei servizi del Comune approvato dalla giunta a fine 2022, l'ente ha ottenuto l'approvazione per la realizzazione di quattro innovative misure che rientrano nel processo di transizione digitale della pubblica amministrazione, con lo stanziamento dei relativi fondi derivanti del Pnrr. Le domande sono state presentate lo scorso autunno e riguardano diversi avvisi specifici e cruciali nel processo di digitalizzazione, mentre l'intero pacchetto di interventi è contenuto all'interno di una variazione di bilancio.

Il via libera riguarda il progetto per la misura 1.4.4 "Spid Cie" che prevede l'attivazione del sistema di autenticazione al portale dei servizi online attraverso Cie (Carta d'identità elettronica) e uno stanziamento specifico di 14.000 euro. Altro intervento che il Comune metterà in campo nei prossimi mesi è quello relativo alla misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" con rifacimento del sito internet, la possibilità di richiedere online l'accesso agli atti, quella per la pubblicazione di matrimonio, le agevolazioni scolastiche, poi la presentazione di domanda per bonus economici e per un contributo. Lo stanziamento per questa misura ammonta a 280.932 euro. La terza domanda accolta riguarda la misura 1.4.3 "AppIO", che prevede l'attivazione di nuovi servizi di notifica e lo stanziamento di 29.848 euro. Quarta istanza per cui è arrivato il via libera è quella per la misura 1.4.3 "PagoPA" con l'attivazione del servizio per il pagamento con PagoPA. In questo caso lo stanziamento economico è di 74.661 euro. (ANSA).