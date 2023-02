Festival Jazz di Vicenza apre finestra su giovani musiciste

(ANSA) - VICENZA, 16 FEB - L'edizione 2023 del festival internazionale New Conversation - Vicenza Jazz, in programma dal 10 al 20 maggio, sarà un omaggio al mondo femminile in questo genere musicale. La kermesse, dal titolo "The Other Side, l'altra metà del jazz" e presentata oggi in municipio, proporrà la presenza di artiste nazionali e internazionali, soprattutto delle ultime generazioni.

Tra le protagoniste, le americane Nicole Mitchell, Myra Melford e Rackel Eckoroth, la pianista greca Tania Giannaouli, le francesi Anne Paceo e Joelle Léandre, molte musiciste ed interpreti italiane a iniziare da Zoe Pia. Negli oltre cento concerti del programma artistico, ideato da Riccardo Brazzale, ci saranno anche presenze maschili importanti: Abdullah Ibrahim, Jan Garbarek in quartetto con Trilok Gurtu, Marc Ribot, Donny McCaslin e Hamid Drake, il quartetto di Fabrizio Bosso e Rosario Giuliani, il duo di Danilo Rea e Michel Godard. Come nelle precedenti edizioni, i concerti di Vicenza Jazz non si limiteranno ai teatri, ma saranno diffusi in tutta la città, dai locali ai palazzi antichi, le chiese, le librerie, i musei, oltre che all'aperto, nelle vie e nelle piazze del centro storico. (ANSA).