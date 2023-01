Sparò a ladro: a Onichini concesso l'affidamento in prova

(ANSA) - VENEZIA, 23 GEN - Il Tribunale di sorveglianza ha concesso l'affidamento in prova a Walter Onichini, macellaio di Legnaro (Padova) che il 22 luglio 2013 sparò al ladro che stava scappando da casa sua, ferendolo gravemente. Onichini era stato condannato in via definitiva a 4 anni, 10 mesi e 27 giorni di reclusione per tentato omicidio, sentenza diventata definitiva nel settembre 2021. Finora i ricorsi presentati dal legale dell'uomo erano stati rigettati, ultimo quello della Corte di Cassazione. Sempre nel 2021 a moglie di Onchini, Sara Scolaro, aveva chiesto la grazia al presidente della Repubblica per conto del marito, detenuto al carcere Due Palazzi di Padova. Il ladro, condannato a tre anni e otto mesi per l'effrazione a casa del macellaio, è un albanese di 32 anni, ancora latitante.

"Ho avuto modo di parlare con la signora Onichini, l'ho incontrata, devo dire che per questo argomento le va tutta la mia vicinanza". Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, sulla vicenda. (ANSA).