Milano-Cortina: conferenza servizi, in estate appalto pista bob

I soggetti coinvolti nella realizzazione della nuova pista di bob di Cortina avranno tempo fino al prossimo 27 gennaio per formalizzare i pareri di competenza; a quel punto il Commissario procederà a decretare la conclusione della Conferenza di servizi, atto che prelude le procedure per l'avvio dei lavori, che saranno appaltati entro l'estate.

Lo ha deciso stamani la Conferenza di servizi decisoria per l'esame e l'approvazione del progetto definitivo del nuovo Sliding centre di Cortina, con la riqualificazione della pista 'Eugenio Monti', che si è riunita oggi nel Municipio cortinese.

La riunione è stata presieduta da Luigivalerio Sant'Andrea, Commissario di Governo e ad della Società Infrastrutture Milano Cortina, con rappresentanti delle amministrazioni e degli enti locali interessati dalla realizzazione dell'opera.

Lo Sliding centre dovrà essere adibito alle discipline del bob, parabob, slittino e skeleton. L'intervento rientra tra le opere "essenziali-indifferibili" correlate ai Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026. "Con la Conferenza di servizi di oggi . commenta Sant'Andrea - si confermano i tempi dell'iter autorizzativo per la realizzazione dello Sliding centre. Il progetto, ulteriormente valorizzato dalle analisi emerse nel corso dell'incontro, risponde ai più elevati standard di sostenibilità, economica, sociale, ambientale e soddisfa i più avanzati requisiti tecnico-sportivi e di sicurezza. La riqualificazione dei 7 ettari dell'area di Ronco risolve una delle più evidenti discontinuità paesaggistiche di Cortina, ricreando una stretta connessione tra l'abitato e il suo contesto montano. La novità più significativa, studiata assieme alla Soprintendenza, è la realizzazione di un 'Memoriale diffuso' che con le più avanzate tecnologie multimediali, narrerà i riti e i miti di Cortina ripercorrendo 100 anni di memoria sportiva, culturale e sociale, unendo simbolicamente - conclude - l'Olimpiade del 1956 con quelle di Milano Cortina 2026". (ANSA).