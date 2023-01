Previste nevicate domani su Dolomiti e Prealpi venete

(ANSA) - VENEZIA, 08 GEN - Per domani sono previste nevicate sulla montagna veneta con apporti di 20-35 cm nelle Dolomiti a 2000 m e di 20-50 cm nelle Prealpi oltre i 1500 m di quota. Il Centro Funzionale decentrato della Protezione civile regionale ha pertanto emesso un avviso di criticità per valanghe in cui è fissata la fase operativa di attenzione per il territorio della zona Mont-1 (Dolomiti) e Mont-2 (Prealpi), da riconfigurare a livello locale in fase operativa di preallarme o allarme in presenza di particolari e non prevedibili situazioni di emergenza a partire dalle ore 6 di domani 9 gennaio. Nel dettaglio, le valanghe possono interessare in modo localizzato siti abitualmente esposti al pericolo valanghe, vie di comunicazione in quota e passi dolomitici. Sono possibili valanghe da slittamento con fessurazioni e pochi fenomeni in movimento localizzati in particolar modo lungo i pendii ripidi con suolo erboso. (ANSA).