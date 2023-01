Covid: Veneto, 1.311 contagi e 15 vittime nelle ultime 24 ore

VENEZIA (ANSA) - VENEZIA, 08 GEN - Sale il trend dei nuovi casi Covid in Veneto, dove si registrano 1.311 contagi nelle ultime contro i 384 di ieri.. Il bollettino della Regione segnala anche 15 vittime (ieri è stata una). Il totale degli infetti dall'inizio della pandemia sale così a 2.659.181, quello dei decessi a 16.396. Scende di poco il numero degli attuali positivi, 35.596 (- 1.402). Sostanzialmente stabile il dato dei malati Covid ricoverati in area medica, 1.549 (+5) e dei pazienti in terapia intensiva, 77 (+3). (ANSA).