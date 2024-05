Un Mondo a Parte di Milani oltre 1 milione di spettatori

Un Mondo a Parte di Riccardo Milani con Antonio Albanese e Virginia Raffaele continua la sua corsa, superando quota 1 milione di spettatori (1.005.108) con un box office di quasi 6.8 milioni di euro (6.771.047).

Il film, alla sua sesta settimana in sala, ha realizzato nella giornata di ieri un incasso di 112.282 euro e prosegue la sua programmazione in oltre 200 cinema. Un Mondo a Parte è il miglior incasso dal 1 gennaio 2023, secondo solo a C'è ancora domani.

Il film, interpretato da Antonio Albanese alla sua quinta collaborazione con il regista, e Virginia Raffaele, alla sua prima collaborazione con entrambi, racconta con sensibilità e leggerezza il tema molto attuale dello spopolamento dei piccoli borghi e la conseguente chiusura di istituzioni necessarie come le scuole, conquistando gli spettatori di ogni età.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA