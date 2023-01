Incidenti stradali: auto in fiamme dopo scontro a Padova Est

Un'automobile ha preso fuoco stamani in un incidente avvenuto stamani, poco dopo le 8:30, all'ingresso dello svincolo di Padova Est lungo l'autostrada A4.

Nello scontro, nel quale è stata coinvolta un'altra vettura, tre persone sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, provenienti dalla vicina sede con due squadre, che hanno spento le fiamme, mentre le tre persone ferite sono state prese in cura dal personale sanitario del Suem 118 e trasferite in ospedale. Sul posto la Polizia stradale e il personale ausiliario dell'autostrada.

Lo svincolo è stato riaperto prima delle 10.30, concluse le operazioni di spegnimento del rogo, rimozione dei mezzi coinvolti, verifica e messa in sicurezza. Non si sono verificate code in carreggiata, rimasta sempre aperta con almeno due corsie di marcia percorribili.

