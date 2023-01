Saldi: Veneto, vendite in aumento del 5% rispetto al 2022

(ANSA) - VENEZIA, 05 GEN - Aveva posto l'asticella della soddisfazione al 5% di aumento delle vendite rispetto al primo giorno di saldi dell'anno scorso e quel livello è stato raggiunto: "nonostante la giornata feriale, di mezza settimana e con tanta gente ancora in vacanza - annuncia Riccardo Capitanio, presidente di Federmoda Confcommercio Veneto e Federmoda Confcommercio Ascom Padova - la partenza dei saldi invernali 2023 è buona. Anzi, direi che tra domani, giorno dell'Epifania e poi sabato e domenica, magari potremmo anche aspettarci qualcosa di più".

In effetti, se consideriamo che la platea delle famiglie che hanno deciso di fare acquisti durante il periodo dei saldi è in crescita del 2,7%, le speranze dei commercianti veneti di arrivare al 7% è tutt'altro che velleitaria. Al rito dei saldi parteciperanno due famiglie venete su tre e chi non sarà della partita è perché o intende risparmiare o ha visto la propria situazione economica peggiorare. saranno i classici prodotti del fashion a farla da padrone. Le spese medie pro-capite stimate variano, a seconda dei territori, da 110 a 220 euro a persona.

