Ragazzo disperso sulle piste,genitori rintracciati in Veneto

(ANSA) - TRENTO, 04 GEN - Si è conclusa con una cioccolata calda consumata nella caserma dei carabinieri di Canazei, dopo qualche ora di paura, una vicenda che ha visto coinvolto ragazzo di nazionalità svizzera di 13 anni, trovato nel comprensorio del Belvedere, da alcuni addetti del rifugio Sas Becè, spaesato ed in palese difficoltà in quanto aveva smarrito i familiari.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri sciatori del servizio piste, ma il ragazzo sentito dai militari, non ha saputo riferire dove alloggiava, né è stato in grado di fornire un numero di telefono da poter contattare. I militari sono riusciti a risalire al posto di lavoro del padre in Germania attraverso cui hanno recuperato il suo numero di cellulare. Avvertito che il figlio si trovava alla stazione carabinieri di Canazei, l'uomo è partito da Rocca Pietore (BL), dove alloggiava con la famiglia, per raggiungere la caserma dove ha potuto riabbracciare il figlio. (ANSA).