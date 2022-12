Sanità: inaugurata a Treviso la Cittadella della Salute

(ANSA) - TREVISO, 29 DIC - E' stata inaugurata oggi "La Cittadella della Salute", il nuovo ospedale di Treviso nel sito del Ca' Foncello. Alla cerimonia, con il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, erano presenti, tra gli altri, l'assessore Manuela Lanzarin, l'assessore Federico Caner, il direttore generale Francesco Benazzi.

"Oggi - ha detto Zaia - inauguriamo una nuova eccellenza della sanità veneta: una struttura da 450 posti letto, con un'ampia area dedicata alle cure ad alta intensità e un blocco operatorio di ultima generazione, con 25 sale operatorie.

Arriviamo a questa apertura dopo aver attraversato la pandemia ma, anche per questo, il nuovo ospedale di Treviso è una struttura plasmata dal Covid, con una progettazione d'avanguardia nella gestione di possibili criticità pandemiche e con ambienti in grado di mantenere una contaminazione controllata, con soluzioni tecnologiche di aerazione di avanguardia".

L'edificio è riservato all'alta intensità di cura, il principale del progetto Cittadella della Salute, con un investimento complessivo di 271 milioni di euro. Dei totali 450, 76 posti letto sono di terapia intensiva (11 in più rispetto alla dotazione precedente), 324 sono riservati alle degenze chirurgiche, 50 all'area materno infantile. Ospita 25 sale operatorie totali, concentrate ora in un unico polo, così suddivise: 12 multifunzionali e multidisciplinari, 2 operatorie ibride, 5 per radiologia interventistica, 4 per emergenza urgenza, 2 per taglio cesareo. Suddiviso in sei livelli l'edificio ospita complessivamente circa 2400 locali vari, su una superficie complessiva di circa 60.000 metri quadrati. È allineato e integrato con quello dell'attuale Pronto Soccorso che sarà mantenuto e ristrutturato. (ANSA).