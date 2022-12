Uccise moglie a martellate, condannato all'ergastolo

E' stato condannato ergastolo Gazim Alla, il 53enne muratore albanese che nell'aprile 2021 uccise con un martello la moglie trentottenne Dorina Alla. La sentenza è stata emessa dalla Corte d'Assise di Vicenza, presieduta da Antonella Toniolo, nella mattinata di oggi.

Il delitto efferato accadde nell'appartamento della coppia a Pove del Grappa (Vicenza) mentre i figli minorenni della coppia si erano nascosti per paura sotto il letto della loro camera. La Corte ha condannato l'uomo anche ai danni patrimoniali e non patrimoniali, con una provvisionale immediata pari a 100.000 euro per ciascun figlio, e ha anche disposto la decadenza della responsabilità genitoriale. sono state invece escluse le aggravanti della crudeltà, che il pm Alessandra Block contestava all'imputato. (ANSA).