Achille Lauro in aula, con H-Farm per incontrare gli studenti

(ANSA) - RONCADE, 06 DIC - Una sensibilità comune verso i giovani e verso la necessità di dar loro voce per renderli protagonisti del futuro che li aspetta. C'è questo alla base della collaborazione tra H-Farm, la piattaforma di innovazione di Roncade (Treviso) e Achille Lauro, che li ha portati a ideare il format "Achille Lauro nelle Scuole". Il format coinvolge i ragazzi dell'ultimo triennio delle scuole superiori e i loro formatori con strumenti interattivi. Il progetto è rivolto a tutti gli studenti delle scuole italiane, e prevede una serie di tappe in alcuni istituti delle principali città italiane.

L'incontro con Achille Lauro - reduce dall'uscita proprio del singolo "Che sarà" (singolo manifesto che si interroga sul senso del domani) - si baserà sull'integrazione di una componente di ispirazione, di orientamento e di racconto. L'obiettivo è quello di ingaggiare le nuove generazioni sui temi del futuro, stimolandole a misurarsi con aspettative e timori, con una maggiore consapevolezza delle tante opportunità che hanno oggi a disposizione. Le voci e i volti dei ragazzi verranno poi raccolti all'intero di un canale dedicato.

"Volevo fare qualcosa che fosse vicino ai ragazzi - racconta Achille Lauro -. Legare l'uscita musicale a un'attività che fosse veramente d'aiuto. L'idea è incontrare gli studenti e parlare di orientamento, di futuro, dell'importanza di credere in quello che si fa e anche di saper sbagliare per poi trovare il proprio percorso. Ognuno di noi è portato per qualcosa e non è impossibile far diventare un sogno una professione".

Il primo appuntamento si è svolto ieri proprio nel Campus di H-Farm, di fronte agli studenti della scuola internazionale.

L'evento, aperto a tutti in live streaming, è cominciato con una performance di Achille Lauro, a cui è seguito un momento di confronto sul palco e una sessione interattiva che ha coinvolto tutta l'audience. Il progetto poi si sposterà a Milano nella settimana dal 12 al 16 dicembre, con un programma che coinvolgerà 5 scuole superiori meneghine; a gennaio proseguirà con un'altra settimana dedicata ad altrettanti istituti romani, per proseguire a Brindisi. (ANSA).