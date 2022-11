Manovra: 400 milioni per Milano-Cortina 2026

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Per garantire la realizzazione del piano complessivo delle opere per i giochi olimpici e paraolimpici di Cortina Milano 2026 il testo bollinato della manovra prevede un'autorizzazione di spesa di 400 milioni di euro, di cui 120 milioni per il 2024, 140 milioni per il 2025 e 140 milioni per il 2026. (ANSA).