Enel: con cabina primaria Jesolo rete litorale innovativa

(ANSA) - JESOLO, 29 NOV - La rete elettrica del litorale veneziano diventa ancora più innovativa grazie alla nuova Cabina Primaria inaugurata oggi a Jesolo Lido (Venezia) da E-Distribuzione, società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di distribuzione dell'energia.

All'inaugurazione dell'impianto erano presenti il responsabile E-Distribuzione Gestione Progetti e Costruzioni, Franco Pierro, e il responsabile E-Distribuzione Area Operativa Regionale Veneto e Friuli Venezia Giulia, Federico Panone, che hanno presentato l'infrastruttura energetica e il suo funzionamento al sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti, alla vice presidente di Confindustria Venezia-Rovigo, Gigliola Arreghini,, e al vice presidente dell'Associazione Jesolana Albergatori, Antonio Facco, La Cabina Primaria di Jesolo - nodo fondamentale del sistema elettrico che riceve elettricità dalle linee in Alta Tensione della Rete di Trasmissione Nazionale per trasformarla in media tensione e distribuirla capillarmente a cittadini e imprese - è stata progettata e realizzata con un duplice scopo: adeguare la rete elettrica alla forte richiesta di energia da parte del litorale del Lido di Jesolo e migliorare significativamente la qualità del servizio, rendendo la rete più resiliente: viene infatti ridotta la lunghezza delle linee esistenti per una miglior ripartizione dei carichi, con una conseguente elevata stabilità nei livelli di tensione e una più rapida ripresa del servizio in caso di guasto. L'impianto, che ha richiesto un investimento di circa 4,5 milioni di euro, alimenta 8 linee elettriche di media tensione in cavo interrato e oltre 35 mila clienti del comune di Jesolo e di quelli confinanti. (ANSA).