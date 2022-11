Sviluppo sostenibile: torna il Premio Impresa Ambiente

(ANSA) - VENEZIA, 11 NOV - E' il più alto riconoscimento italiano per le organizzazioni e le aziende che hanno dato un contributo innovativo in termini di sostenibilità ambientale e responsabilità sociale. Il Premio Impresa Ambiente celebra la decima edizione (iscrizioni fino al 17 dicembre) puntando i riflettori sulle imprese e gli enti pubblici che fanno innovazione in ottica di sostenibilità e rispetto per il pianeta. Promosso dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo, con la collaborazione di Unioncamere e con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, assegnerà il riconoscimento ai migliori esempi italiani in fatto di gestione, prodotto/servizio, miglior processo/tecnologia, migliore cooperazione per lo sviluppo sostenibile. Un premio speciale verrà assegnato anche al miglior Giovane Imprenditore e alla Start Up Innovativa Le iscrizioni sono possibili fino alle ore 24.00 del 17 dicembre 2022 per aziende ed enti pubblici e privati. Requisito fondamentale per partecipare al Premio è l'essere iscritti alla Camera di Commercio del proprio territorio di riferimento.

Queste le quattro le categorie del concorso, cui si aggiungono due i premi speciali: - Miglior gestione per lo sviluppo sostenibile, che prevede l'integrazione nella mission aziendale e nei processi decisionali aziendali degli aspetti ambientali, economici ed etici dello sviluppo sostenibile; la categoria prenderà in considerazione in modo distinto, micro e piccole imprese, medie e grandi imprese.

- Miglior prodotto o servizio per lo sviluppo sostenibile, valutato nel grado di innovazione ed impatto ambientale rispetto alla sua capacità di rispondere alle nuove esigenze dei consumatori - Miglior processo/tecnologia per lo sviluppo sostenibile, considerato nel miglioramento delle performance ambientali introdotte da una nuova tecnologia, con particolare focus sul risparmio energetico - Miglior cooperazione per lo sviluppo sostenibile, nella cooperazione e la partnership tra più realtà imprenditoriali, ma anche di enti pubblici e privati - Due premi speciali andranno a imprese, regolarmente iscritte nelle quattro categorie del premio, ma con caratteristiche particolari: Premio Giovane Imprenditore under 40. Premio Start-up Innovativa, che si sia distinte per progetti innovativi e di ricerca dedicati allo sviluppo sostenibile. (ANSA).