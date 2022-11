Nautica: a Murano prova nuovo motore elettrico Yamaha

L'isola veneziana di Murano è stata la cornice del primo test mondiale per il sistema elettrico fuoribordo "Harmo" di Yamaha, montato sull'imbarcazione Capoforte SQ204i, nuovo brand del marchio Aschenez con il quale il produttore giapponese ha stretto una partnership dal 2021.

Harmo è un propulsore elettrico integrato dotato di un controllo dello sterzo completamente nuovo, una soluzione tecnologica intelligente end-to-end composta da un'unità a propulsione elettrica, un telecomando e un joystick.

L'obiettivo del test - per le caratteristiche intrinseche al motore e all'imbarcazione - è stato provare una navigazione diversa da quella "tradizionale", dove non conta la velocità ma la connessione con la natura. Il luogo della prova, con canali stretti, ha permesso di testare nel dettaglio il funzionamento del motore elettrico e del joystick, che consente una gestione ottimale e confortevole degli spostamenti.

Per Alessandro Russo, Marine division manager di Yamaha Motor "la barca è stata proprio pensata per un utilizzo in una città fluviale o lagunare, dove la preservazione dell'ambiente e del patrimonio artistico e culturale è fondamentale. Torneremo a Venezia alla prossima edizione del Salone Nautico (dal 31 maggio al 4 giugno 2023) che, come Yamaha, pone grande attenzione all'ambiente e si fa promotore della propulsione elettrica per la salvaguardia del territorio". (ANSA).