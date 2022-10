Cresce il turismo religioso, focus alla mostra del sacro

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 19 OTT - Spiritualità, pace, contatto con la natura e con se stessi: è quanto offrono i cammini spirituali. Il turismo religioso è in crescita e se ne parlerà alla 20a edizione di Koinè International Exhibition for the Religious World, la manifestazione di Italian Exhibition Group dedicata alla filiera del sacro, in calendario dal 13 al 15 febbraio 2023 nel quartiere fieristico vicentino. Koinè ospiterà anche la Borsa del Turismo Religioso Internazionale, grazie alla partnership tra Ieg e PromoNu.

Destinato a svilupparsi ulteriormente con il Giubileo del 2025 - ma anche con il Giubileo di Monte Berico del 2026, pensato per valorizzare il Santuario di Monte Berico di Vicenza, con l'obiettivo di raggiungere cinque milioni di visitatori - il turismo religioso vive una stagione positiva. A Koinè s'incontreranno seller e buyer, venditori e compratori specializzati del turismo religioso, la Borsa offrirà un'ulteriore occasione di confronto tra realtà italiane e internazionali.

I cammini religiosi sono considerati sempre più importanti a livello regionale. Un esempio su tutti è quello del Lazio, che in in vista del Giubileo 2025, ha messo a sistema la rete dei cammini della Regione. Un progetto iniziato nel 2017 e portato ora avanti dall'assessorato al Turismo, lavorando a una legge per la complessiva valorizzazione della rete dei cammini, con anche la partecipazione del Cai (Club Alpino Italiano).

Ci sarà poi il Premio 'Bellezza per la pace' per le Arti Contemporanee, a cura della Fondazione di partecipazione Pce "Terre del Capo di Leuca - De Finibus Terrae", promotrice di Carta di Leuca e Italian Exhibition Group. Il Premio intende promuovere i talenti dei giovani artisti euro-mediterranei emergenti. E' aperto a tutti gli artisti residenti e/o nativi dei Paesi dell'Europa e a quelli che si affacciano sul Mediterraneo, che presentino un'opera capace di esprimere il personale pensiero sulla pace e la convivialità tra i popoli. I finalisti esporranno i propri lavori a Koinè. (ANSA).