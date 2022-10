Rissa tra stranieri e Treviso, un morto accoltellato

(ANSA) - VENEZIA, 13 OTT - Un uomo di 45 anni del Kosovo è morto nella notte a Treviso per le ferite riportate in una rissa avvenuta nel quartiere Fiera, nell'ambito di uno scontro scoppiato tra componenti di etnie straniere diverse dell'area balcanica. La vittima sarebbe stata raggiunta da uno o più colpi di arma da taglio. Altri partecipanti all'episodio, che ha visti impegnati tra i 15 ed i 20 uomini, sono rimasti feriti in modo più o meno grave. Alcuni di essi sono stati ricoverati al pronto soccorso, altri, secondo le testimonianze, sarebbero fuggiti lungo l'argine del fiume Sile. Sul posto sono intervenuti polizia, Suem e polizia locale. Non sono ancora note le motivazioni alla base della vicenda, anche se non si esclude possa essere messa in relazione con un pestaggio registrato pochi giorni fa nelle vicinanze. Alcuni testimoni avrebbero visto, prima dello scontro, giungere un furgone dal quale sarebbe sceso un gruppo di persone, elemento che fa ritenere la rissa pianificata in precedenza. (ANSA).