Scontro tra bus e auto, 11 feriti lievi nel Padovano

(ANSA) - PADOVA, 07 OTT - Sono 11 i feriti lievi di un incidente stradale accaduto nel pomeriggio a Ponte San Nicolò (Padova) per un incidente tra un bus autosnodato di "Bus Italia" e un'auto. I pompieri, arrivati da Padova con due squadre tra cui l'autogru, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dall'auto 2 persone rimase incastrate, prese in cura dal personale del Suem, come anche i 9 passeggeri a bordo del bus, che stava percorrendo la linea Padova-Sottomarina.

Tutti i feriti sono stati assistiti dai sanitari intervenuti con tre ambulanze e l'automedica e poi trasferiti in pronto soccorso. I carabinieri e la polizia locale hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. (ANSA).