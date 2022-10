Frode fiscale: Gdf sequestra beni per 2,5 mln, 71 denunciati

(ANSA) - VERONA, 07 OTT - La Guardia di finanza di Verona ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo, emesso dal Gip del Tribunale scaligero su richiesta della locale Procura della Repubblica, di beni per circa 2,5 milioni di euro riconducibili a un 62enne veronese, indagato per i delitti di associazione per delinquere finalizzata alla bancarotta fraudolenta, alla frode fiscale, oltre che per autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Le indagini hanno preso avvio dall'approfondimento di alcuni fallimenti di società cooperative. I finanzieri hanno individuato 34 società, specie nei settori delle pulizie e del facchinaggio, tutte facenti capo a due consorzi della provincia e gestite di fatto da un'unica persona che riuscivano ad ottenere importanti commesse grazie ad un sistema illecito. I consorzi, infatti, presentavano offerte a prezzi talmente bassi da sbaragliare la concorrenza di qualsiasi operatore onesto. Queste condizioni "fuori mercato" era permesso dal fatto che le cooperative omettevano sistematicamente il versamento di imposte e di contributi nei confronti dei lavoratori, maturando enormi debiti nei confronti dell'Erario.

La Guardia di finanza ha segnalato alla Autorità giudiziaria 71 persone, delle quali 20 ritenute componenti dell'associazione a delinquere, 46 per averne agevolato la sfera d'azione mediante concorso esterno e 5 coinvolte direttamente nel riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento del denaro di provenienza illecita. (ANSA).