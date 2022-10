Insediato a Venezia il nuovo comandante provinciale Carabinieri

(ANSA) - VENEZIA, 01 OTT - Si è presentato stamani alla stampa il Generale di Brigata Nicola Conforti, nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Venezia. Ha assunto il ruolo il 26 settembre, in sostituzione del colonnello Mosè De Luchi, richiamato a Roma in qualità di Capo ufficio addestramenti e regolamenti.

Conforti, nato a Massafra (Taranto) 52 anni fa, è alla seconda esperienza alla testa di un Comando provinciale, dopo quella a Brindisi (2015-2017). Negli ultimi cinque anni ha rivestito il ruolo di Capo ufficio cooperazione internazionale presso il Comando generale e quello di Vice Capo II Reparto, che lo ha visto responsabile della proiezione internazionale dell'Arma.

Il nuovo comandante ha dichiarato la sua volontà di essere presente personalmente nel territorio, tra i cittadini: "Sarà difficile non farlo - ha spiegato - è una mia caratteristica.

Del resto certe situazioni sento il bisogno di vederle sul posto. Continuerò a fare a Venezia quello che ho già fatto in passato a Brindisi, cercando di non farmi imprigionare dalla Laguna, perché il territorio provinciale è molto vasto", ha concluso. (ANSA).