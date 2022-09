Elezioni: applauso ma niente commenti in sede Fdi Veneto

(ANSA) - VENEZIA, SEP 25 - E' stato accolto con un applauso a Mestre (Venezia), nella sede del coordinamento regionale veneto di Fratelli d'Italia, il primo exit poll sulle elezioni, che vede il partito di Giorgia Meloni come prima forza politica in Italia.

Nella sede del coordinamento veneto di Fdi sono giunti alcuni dei candidati, come Carlo Nordio ed Elisabetta Gardini, assieme al coordinatore Luca De Carlo e il capogruppo al Consiglio regionale, Raffaele Speranzon, anch'egli candidato.

Nessun ulteriore commento, al momento, sul possibile risultato di Fdi in Veneto, che potrebbe risultare il primo partito sorpassando la Lega. (ANSA).