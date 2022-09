Covid: Veneto; 3.319 casi e 5 decessi, aumentano i positivi

(ANSA) - VENEZIA, 24 SET - Prosegue al ritmo di circa tremila nuovi casi al giorno il contagio da Covid-19 in Veneto, con 3.319 casi registrati ieri, che portano il totale a 2.251.033.

Vi sono anche 5 decessi, per un totale di 15.455 vittime dall'inizio della pandemia.

In risalita i malati totali, che oggi sono 38.701, 1.403 in più rispetto alla rilevazione di ieri. Scendono i dati clinici, con 489 pazienti in area medica (-6) e 18 (-2) in terapia intensiva.

La campagna vaccinale ha fatto registrare ieri 2.208 somministrazioni, prevalentemente (1.944) quarte dosi. (ANSA).