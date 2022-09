Università: Messa, risorse Pnrr per meno divari genere e età

(ANSA) - PADOVA, 23 SET - "È un momento molto importante per il mondo accademico italiano, perché siamo riusciti, in quest'anno e mezzo, a distribuire risorse per 11 miliardi di euro del Pnrr, che vedono le università protagoniste. Diventano un po' il centro di una serie di collaborazioni che sono necessarie per passare dalla ricerca al business, che è il tema principale, e per fare in modo che questo ricada, poi, sui giovani". Lo ha detto la ministra dell'Università e la Ricerca, Maria Cristina Messa, intervenendo questa mattina all'Orto Botanico di Padova, al 19/o Convegno annuale del Codau. (ANSA).