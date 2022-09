Militari per sicurezza internazionale in vertice a Vicenza

(ANSA) - VICENZA, 23 SET - Il Centro di Eccellenza per le Stability Police Units (CoESPU) dei carabinieri ha ospitato oggi la conferenza quadripartita di Vertice (G4), un'iniziativa di cooperazioni multilaterale tra le gendarmerie e forze di polizia a statuto militare di quattro Paesi, Francia, Italia, Spagna e Portogallo.

Oltre ai vertici dell'Arma, tra cui il Comandante Generale Teo Luzi, hanno partecipato all'incontro la Gendarmerie Nationale francese, la Guardia Civil spagnola e la Guardia Nacional Repubblicana portoghese, sulla scia di un comune percorso finalizzato all'analisi delle attuali esigenze di collaborazione.

Le istituzioni che si riuniscono a Vicenza collaborano da anni per facilitare, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti e delle normative nazionali, lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori delle risorse umane, dell'organizzazione di servizi, della tecnologia, della logistica e degli affari internazionali.

Nel corso del vertice particolare risalto a tre tematiche: la formazione congiunta, per la condivisione di strumenti e conoscenze; la tutela ambientale, cui l'Arma è particolarmente attenta essendo la più grande forza di polizia europea nello specifico settore; lo scambio di buone pratiche in ambito cyber, per restare al passo con le sfide tecnologiche e del metaverso.

