Elezioni: Pasetto (+Europa) manifesta su Arena Verona

(ANSA) - VERONA, 19 SET - Flash-mob di protesta oggi di Giorgio Pasetto, candidato capolista al Senato nel collegio plurinominale Veneto 02 per +Europa, che si è affacciato dalla sommità dell'Arena di Verona con uno striscione "Cannabis libera".

"A pochi giorni dal voto - dichiara Pasetto in una nota - era l'unico modo per poter comunicare direttamente agli elettori un messaggio importante, cioè che il proibizionismo porta solo a guadagni illeciti, ingrossa il portafogli della criminalità, alla quale espone ogni giorno migliaia di ragazzi, e crea un clima di caccia alle streghe che impedisce qualsiasi ragionamento. Con il mio gesto voglio dire basta: tutti sappiano che Giorgio Pasetto, capolista per il Senato al plurinominale per +Europa, è antiproibizionista, lotta per la legalizzazione della cannabis e fa di questo, come di tutti gli altri diritti civili individuali - conclude - la sua bandiera personale e politica". (ANSA).