Muore su lavoro a 18 anni, era in uno stage scolastico

Un giovane operaio di 18 anni è morto questo pomeriggio in un incidente all'interno di un'azienda di San Donà di Piave (Venezia), specializzata nella lavorazione del metallo, dove stava svolgendo uno stage. Il giovane, secondo le prime informazioni, sarebbe stato colpito da una lastra di metallo che gli ha schiacciato le gambe. Soccorso, il 18enne è morto poco dopo.

Il giovane era uno studente di un istituto tecnico di Portogruaro e stava svolgendo uno stage in azienda per acquisire creditiIl ragazzo sarebbe stato colpito da una lastra di metallo caduta dai cavalletti ai quali era appoggiata. La tragedia è avvenuta alla BC Service. I soccorsi del Suem sono stati immediati, ma le importanti lesioni subite agli arti inferiori non hanno lasciato scampo al ragazzo.