Covid: in Veneto 2.513 nuovi casi e 7 vittime in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 01 SET - Prosegue il rallentamento dei contagi da Covid-19 in Veneto, con 2.513 nuovi casi registrati ieri, in discesa rispetto ai 2.848 delle 24 ore precedenti; il totale tocca 2.200.735 casi. Vi sono 7 vittime, con il totale a 15.372.

Risale leggermente il numero dei malati attuali, 48.047 (+118), mentre vi è un'ulteriore discesa (-11) dei pazienti nei reparti ordinari, che sono 671, e restano invariati (31) quelli in terapia intensiva.

La campagna vaccinale registra 1.580 somministrazioni nella giornata di ieri, prevalentemente quarte dosi (1.339). (ANSA).